حبس 55 شخصًا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة في أسيوط

أمرت النيابة العامة بحبس 55 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها علي عملائهم في محافظة أسيوط.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، قد شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو بحوزة 11 متهما "لـ 5 منهم معلومات جنائية".



وضبط 50 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن 15 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 19 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 44 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 378 حكما قضائيا متنوعا.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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