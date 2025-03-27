الخميس 27 مارس 2025
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رئيس جامعة سوهاج يوافق على زيادة أعداد الأطباء المقيمين للعمل بالمستشفيات التابعة

الدكتور حسان النعمانى
الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، فيتو

وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على تعيين ٢٥٠ طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية وفق حاجتها لوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك بهدف دعم مستشفيات الجامعة لتحسين مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها، للمساهمة فى جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

 زيادة أعداد الأطباء المقيمين من ٢٠٢ إلى ٢٥٠ طبيب للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية

 

وأكد النعماني أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية تصل وبشكل مستمر إلى ١٠٠٪؜، الأمر الذي يتطلب وجود عدد من الأطباء وبشكل دائم لاستيعاب تلك الأعداد من المرضي المترددين عليها من مختلف المحافظات، وهذا نظرًا لما تقدمه من خدمات وإمكانيات علاجية وطبية متطورة للحالات الصعبة والمعقدة، إلى جانب الخدمات العلاجية الأخرى لخدمة المواطن المصرى سواء في تقليل قوائم الانتظار، أو في المبادرات الصحية المختلفة التي تطلقها القيادة السياسية، حفاظًا علي صحة المواطن.

 

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب إن قرار رئيس الجامعة بزيادة اعداد الأطباء المقيمين شملت تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، الأشعة التشخيصية، وجراحة التجميل، وجراحة الأطفال، والنساء والتوليد، والتخدير، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والتخاطب، والسمعيات، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وعلاج الأورام، طب المناطق الحارة، والأشعة التخصصية، والطب النووي، والأطفال، والعصبية، والباثولوجيا الاكلينيكية، والصدرية، والرماتيزم والتأهيل، والطوارئ، والأوعيه الدموية.

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