الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استغلال 5 مواقع غير مستغلة بشركة المياه بقيمة استثمارية 160 مليون جنيه بسوهاج

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بسرعة البدء في إجراءات استغلال خمسة مواقع غير مستغلة وطرحها للمستثمرين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وضمن خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة وخلق فرص عمل حقيقية فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستغلال الأصول غير المستغلة بنظام حق الانتفاع.
 

 البدء في إجراءات استغلال 5 مواقع غير مستغلة بشركة المياه بقيمة استثمارية 160 مليون 

وأشار اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج إلى أنه بناء تم تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة وشركة مياه الشرب لتذليل كافة العقبات، واتخاذ خطوات جادة للبدء في طرح الفرص الاستثمارية بالتعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه جارى طرح 5 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع، والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية فيما يقرب من 160 مليون جنيه وتوفر 400 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتمثل فى " قطعة أرض فضاء مساحتها 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري، وقطعة أرض فضاء مساحتها 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري، وقطعة أرض بمدينة جرجا بمساحة 180 متر مربع لاستغلالها كمطعم وكافيه متعدد الطوابق، وقطعة أرض فضاء بمساحة 246 متر مربع لإنشاء محلات تجارية، وقطعة أرض على مساحة 3000 متر مربع لإنشاء جراج سيارات عمومي ومحلات بمأخذ محطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس محمد صلاح الدين اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج محافظة سوهاج مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات استثمارية الصرف الصحي بسوهاج الاصول غير المستغله

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد نموذج لعربة حضارية لخدمة المواطنين بالكورنيش الغربي

محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"

محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة مصريين وسودانيين

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

أول رد من إندونيسيا على نقل أهالي غزة إلى أراضيها

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

كولر يستقر على الظهير الأيسر للأهلي أمام الهلال السوداني

منوعات

المزيد

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

جوارديولا وأرتيتا بالصدارة.. قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف تمتلك شخصية سهلة اقتداءً بالرسول؟ عمرو خالد يوضح (فيديو)

ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

المزيد
الجريدة الرسمية