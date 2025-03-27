الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

حادث، فيتو
حادث، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث من مديرية أمن القاهرة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة القاهرة الجديدة الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

حادث القاهرة الجديدة اليوم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة القاهرة الجديدة  وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

 

حادث الطريق بالقاهرة الجديدة 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بالقاهرة الجديدة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث الطريق بالقاهرة الجديدة القاهرة الجديدة حادث القاهرة الجديدة اليوم حادث القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة اليوم

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالفيوم

إصابة 22 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

مرتضى منصور: تصالحي مع الخطيب ليس لتدمير الزمالك

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

منوعات

المزيد

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الكحك والبسكويت البيتي.. عادة الأسرة المصرية في العيد (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟ إجابة وافية من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية