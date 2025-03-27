تغيير استثنائي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالدوري الإنجليزي

أقدمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تغيير استثنائي بالتصويت، يقضي بتقسيم نافذة الانتقالات الصيفية لعام 2025 إلى فترتين منفصلتين، بعد تعديلات مؤقتة فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب لوائح البريميرليج، فإن نافذة الانتقالات الصيفية لا يمكن أن تتجاوز 12 أسبوعًا، فيما تقتصر فترة الانتقالات الشتوية على شهر واحد فقط.

تعديلات جديدة على الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي

لكن التعديلات التي أدخلها "فيفا" بشكل مؤقت، للسماح للأندية بتسجيل لاعبين جدد قبل انطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية هذا الصيف، دفعت مسؤولي الدوري الإنجليزي إلى تعديل جدول السوق لهذا العام.

عادةً ما تنتهي عقود اللاعبين في 30 يونيو من كل عام، مع بدء تسجيلهم رسميًا في أنديتهم الجديدة بداية من 1 يوليو، لكن فيفا قرر السماح للأندية المشاركة في البطولة، والتي ستقام في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا، بتسجيل لاعبين جدد في الفترة ما بين 1 و10 يونيو.

ورغم أن تشيلسي ومانشستر سيتي هما الفريقان الوحيدان من الدوري الإنجليزي المشاركان في البطولة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 770 مليون جنيه إسترليني، إلا أن أندية البريميرليج وافقت بالإجماع، خلال اجتماع المساهمين في لندن، على مواءمة لوائحها مع توجيهات فيفا.

كأس العالم للأندية سبب تغيير قواعد الميركاتو الصيفي في البريميرليج

وجاء في بيان رسمي للدوري الإنجليزي: "وافقت أندية البريميرليج اليوم على مواعيد سوق الانتقالات الصيفي لعام 2025. سيفتح السوق في وقت مبكر، من يوم الأحد 1 يونيو وحتى الثلاثاء 10 يونيو، استجابةً لفترة التسجيل الاستثنائية المتعلقة بكأس العالم للأندية. وسيُعاد فتح السوق يوم الإثنين 16 يونيو ويُغلق يوم الإثنين 1 سبتمبر".

وكانت اللوائح الحالية تنص على أن السوق الصيفي يبدأ "عند منتصف الليل في اليوم الذي يسبق بـ12 أسبوعًا تاريخ إغلاقه"، ما كان يعني افتتاح السوق يوم 9 يونيو، لكن دون أحقية اللاعبين في اللعب حتى الأول من يوليو.

لكن رؤساء الأندية اتفقوا على الحفاظ على مدة الـ12 أسبوعًا، مع تقسيم الفترة إلى مرحلتين يمكن خلالهما عقد الصفقات.

ورغم أن أغلب مديري الإدارات الرياضية في الأندية أبدوا رغبتهم في إغلاق السوق قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر في عطلة نهاية الأسبوع يوم 16 أغسطس، إلا أن المسؤولين أبدوا تخوفهم من تكرار تجربة عام 2018، حين أُغلق السوق الإنجليزي مبكرًا مقارنة بباقي أوروبا، ما جعل أندية البريميرليج عرضة لخسارة لاعبيها دون إمكانية تعويضهم.

مناقشات بشأن الميركاتو الصيفي في الدوريات الخمس الكبرى

وبينما جرت مناقشات مؤخرًا بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا للتنسيق بشأن مواعيد سوق الانتقالات، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، رغم أن الدوري الألماني أبدى تأييده للمقترح.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن البريميرليج لن يكرر تجربة الإغلاق المبكر بشكل منفرد، وأن أي تغيير دائم في موعد إغلاق السوق يتطلب اتفاقًا مشتركًا بين الدوريات الكبرى كافة.

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