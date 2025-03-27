أوقاف الإسكندرية تخصص 588 ساحة و339 مسجدا لصلاة عيد الفطر المبارك

عقد فضيلة الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح - وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية- اليوم الخميس ٢٧ رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥م اجتماعًا طارئًأ للسادة مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام ومفتشي المتابعة، لمناقشة خطة المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحضور كل من؛ الشيخ/ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة، والشيخ/ ماهر عبدالجواد مدير الإدارات، الشيخ/ وسام على كاسب مدير المتابعة.

وفي بداية الاجتماع نقل للحضور جميعًا تحيات وشكر أ.د/ أسامة السيد الأزهري- وزير الأوقاف- كما وجه فضيلة وكيل الوزارة الشكر للسادة قيادات الدعوة، ومديري الإدارات، ومفتشي المتابعة، وللأئمة والخطباء، ولجميع العاملين على الجهد المبذول خلال شهر رمضان المبارك، كما هنأ فضيلته الجميع بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عزوجل علينا باليمن والخير والبركات.

كما وجه فضيلته بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وإعداد الساحات، والمساجد، لاستقبال ضيوف الرحمن، كما وجه فضيلته بتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن، مع إخطار غرفة عمليات المديرية بكل جديد، مع التأكيد على ترتيب المناوبات بين العاملين بالمساجد، والزوايا - خلال أجازة عيد الفطر المبارك، بحيث تظل بيوت الله-عز وجل- مفتوحة للجميع ولا تترك المساجد بدون عمالة في أي وقت من الأوقات،

كما وجه بإعداد خطة دعوية يتم من خلالها إلقاء الدروس والخواطر الدعوية بالزوايا التي ليس بها أئمة وذلك للعرض عقب إجازة عيد الفطر المبارك. مع تمنيات المديرية بالتوفيق للجميع والله الموفق



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