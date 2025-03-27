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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 37 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 34 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو  32 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28 ريالا عمانيا.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة 

 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن فاقمت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات التوتر التجاري العالمي وقبل الموعد النهائي المحدد في الثاني من أبريل لتطبيق الولايات المتحدة لرسوم جمركية مضادة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 3033.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتصل إلى 3039 دولارا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

 ومن بين العوامل المؤثرة على أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثاني هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

 

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