فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة أوساسونا، مساء اليوم الخميس، المؤجلة من الجولة 27 في الدوري الإسباني - الليجا.

ويعتلي برشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا

وشهدت القائمة مفاجأة بتواجد رونالد أراوخو مدافع الفريق، رغم إعلان فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن المدافع الأوروجوياني الدولي لن يتواجد في القائمة.

وصرح هانز فليك في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، بأن رافينيا وأراوخو لن يكونا متاحين لمواجهة أوساسونا، مضيفا: "لقد خاضا رحلة طيران طويلة، وهذه ليست أفضل طريقة للتعافي".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أراوخو طالب فليك بتواجده في القائمة، واقتنع المدرب الألماني لعدم مشاركة اللاعب في المباراة الثانية مع منتخب بلاده أمام بوليفيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد في القائمة أيضا المدافع المخضرم إينيجو مارتينيز بعد حصوله على تصريح من طبيب الفريق، فيما تم استبعاد رافينيا نظرا لخوضه مباراة الأرجنتين في فجر أمس الأربعاء.

قائمة برشلونة لمباراة اوساسونا

وتضم قائمة البارسا 23 لاعبا، وهم: كوبارسي، بالدي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، بينيا، بابلو توري، فيرمين، باو فيكتور، يامال، أولمو، فرينكي دي يونج، كوندي، إيريك جارسيا، تشيزني، كوشين، فورت، جيرارد مارتن، وأليكسيس أولميدو.

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