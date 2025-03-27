الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

الدكتور محمد المحرصاوى،
الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب
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توفي منذ قليل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب وتأهيل الأئمة ورئيس جامعة الأزهر السابق، حيث عانى من وعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وفاة رئيس جامعة الأزهر السابق 

 من جانبها تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق.

وقالت: “نسأل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا”.

 

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