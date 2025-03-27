صحة الدقهلية تطلق قافلة لتوقع الكشف الطبي على أطفال دار رعاية

نظمت مديرية تضامن الدقهلية بالتعاون مع مديرية الصحة زيارة طبية لمجمع الصفا بطلخا في تخصص الأسنان، والتحاليل والفحوصات اللازمة بمشاركة مجموعة من الأطباء المتميزين من مديرية الصحة.

وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الرعاية الصحية بدور الرعاية الاجتماعية.

شملت الفعالية إجراء فحوصات طبية مجانية للأطفال، وتوزيع مستلزمات العناية بالأسنان، مما لاقى تفاعلًا إيجابيًا من الأطفال والقائمين على الدار.

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