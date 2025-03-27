صحة الدقهلية تُعلن خريطة أماكن توزيع الألبان المدعمة وإصدار شهادات الزواج خلال إجازة عيد الفطر

أصدرت مديرية الصحة بالدقهلية بيانا تفصيليا، يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعمة على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا



وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة.

وناشد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي، أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالتوجه إلى المنافذ التي خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان.



خريطة أماكن توزيع الألبان المدعمة وإصدار شهادات الزواج خلال إجازة عيد الفطر

فيما أوضحت دكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أن الإدارات التي يتم من خلالها توزيع الألبان هي:

-المنصورة- البرامون

- أجا- رعاية طفل أجا

- ميت غمر - رعاية طفل ثاني ميت غمر

- السنبلاوين - رعاية طفل السنبلاوين

- تمي الأمديد - الإدارة الصحية بتمي الامديد

- دكرنس - رعاية طفل دكرنس

- بني عبيد - الصلاحات

- منية النصر - رعاية طفل منية النصر

- المنزلة - العزيزة

- الجمالية - المركز الحضرى

- ميت سلسيل - الكفر الجديد

- المطرية - طب اسرة العصافرة

- شربين - الحصص

- بلقاس - طب اسرة الشوامي

- طلخا - رعاية طفل طلخا

- نبروه - بهوت

- جمصة- السلسول

- محلة الدمنة - طب أسرة محلة الدمنة

وأضافت سلامة، أن صحة الدقهلية حددت 5 مراكز لفحص وإصدار شهادات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر المبارك وهى:

-أجا - رعاية طفل أجا

-السنبلاوين - كفر غنام

- ميت غمر - ميت محسن

-طلخا - رعاية طفل طلخا

-المنصورة - منية سندوب



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