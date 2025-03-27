الخميس 27 مارس 2025
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صحة الدقهلية: إجراء 90 زيارة تفقدية خلال رمضان

وكيل صحة الدقهاية،
وكيل صحة الدقهاية، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية قد كثف من جولاته الميدانية خلال شهر رمضان المبارك لتصل إلى 90 زيارة تفقدية من بينها 30 مرورًا فنيًا لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي و60 مرورًا انضباطيا للتأكد من الالتزام الإداري للعاملين.  

"الحوكمة والمراجعة الداخلية" تجرى 90 زيارة تفقدية خلال شهر رمضان المبارك

وشملت الجولات المرور علي نحو 12 مستشفي خلال الفترات الصباحية والمسائية جري خلالها تفقد الأقسام الطبية المختلفة ورصد أي قصور في مستوي الخدمات واتخاذ الإجراءات التصحيحة الفورية علي رأس العمل والتي شملت التأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبيه إلى جانب مراجعة كفاءة الأجهزة الطبية ومواعيد صيانتها الدورية.

تفقد نحو 18 منشأة صحية من وحدات ومراكز الرعاية

كما تضمنت الزيارات الميدانية تفقد نحو 18 منشأة صحية من وحدات ومراكز الرعاية الأولية للتأكد من انتظام العمل بها  ومتابعة الخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية علاوة على تنفيذ ندوات التوعية وخدمات تقديم المشوره وكذلك انتظام العمل ببرامج غير القادرين والمشروطية هذا بالاضافة الى مايزيد عن  60 مرورًا انضباطيًا للتأكد من التزام العاملين بالتواجد طبقا لمواعيد العمل الصباحية والمسائية والجداول المعدة لذلك وإحالة المتغيبين للشئون القانونية لاتخاذ  اللازم حيال المقصرين.

تكثيف المرور خلال شهر رمضان المبارك هو اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة السلبيات

ولفتت الدكتورة ريهام الهراس مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة أن الهدف من تكثيف المرور خلال شهر رمضان المبارك هو اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة أي سلبيات أثناء المرور والتفاعل المباشر مع الفرق الطبية لحل المشكلات والتحديات بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها والتأكد من رضاء متلقي الخدمة الصحية.

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