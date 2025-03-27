الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

تغطية ترعة أم سمك بمنية النصر في الدقهلية

تغطية ترعة بمنية
تغطية ترعة بمنية النصر، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

الاستغلال الأمثل لمساحات الترع والمصارف

وأكد محافظ الدقهلية، أن أعمال التغطية للترع والمصارف تأتي ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، وأوضح أن المشروع تبلغ تكلفته 21 مليون جنيه، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل لمساحات الترع والمصارف بعد التغطية وتعظيم الاستفادة منها لاستخدامها متنفسا أو لخلق محاور جديدة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتيسير حركة الانتقال.

أعمال تغطية ترعة أم سمك بمركز منية النصر بطول 1600 متر، وتبلغ تكلفته21 مليونا

ومن جانبها أوضحت إيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن أعمال تغطية ترعة ام سمك بمركز منية النصر بطول 1600 متر، وتبلغ تكلفته 21 مليون جنيه، تجري في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2024-2025.

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