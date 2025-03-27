تغطية ترعة أم سمك بمنية النصر في الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

الاستغلال الأمثل لمساحات الترع والمصارف

وأكد محافظ الدقهلية، أن أعمال التغطية للترع والمصارف تأتي ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، وأوضح أن المشروع تبلغ تكلفته 21 مليون جنيه، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل لمساحات الترع والمصارف بعد التغطية وتعظيم الاستفادة منها لاستخدامها متنفسا أو لخلق محاور جديدة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتيسير حركة الانتقال.

أعمال تغطية ترعة أم سمك بمركز منية النصر بطول 1600 متر، وتبلغ تكلفته21 مليونا

ومن جانبها أوضحت إيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن أعمال تغطية ترعة ام سمك بمركز منية النصر بطول 1600 متر، وتبلغ تكلفته 21 مليون جنيه، تجري في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2024-2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.