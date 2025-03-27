الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

حبس 4 متهمين بسرقة باب حديدي من فيلا بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 أشخاص بتهمة سرقة باب حديدي خاص بإحدى الفلل بالتجمع، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجة نارية "تروسيكل"بسرقة باب حديدي خاص بإحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزتهم الدراجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "غير مرخصة".


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع"، وارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئى النية (عامل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وأقرا بتقطيع الأبواب لأجزاء وبيعها كخردة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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