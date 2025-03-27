الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس النواب،
رئيس مجلس النواب، فيتو

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على وطننا العزيز ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم بمزيدٍ من السلم والسكينة والاستقرار.

 

وجاء نص برقية التهنئة كالآتى: "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، أسمى آيات التهاني، مقرونة بأصدق الدعوات بأن يُعيد الله هذا العيد المبارك عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة ودوام العطاء، وعلى وطننا العزيز ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم بأسره بمزيدٍ من السلم والسكينة والاستقرار."
 

تشييد الجمهورية الجديدة 

وتابع رئيس مجلس النواب: " وإننا، إذ نستقبل هذه المناسبة الجليلة، لنعرب لفخامتكم عن عظيم اعتزازنا بما تبذلونه من جهود وتضحيات مضنية في تشييد صرح جمهوريتنا الجديدة، تلك التي ترتكز على قيم العدل والكرامة، وتنفتح على آفاق واعدة من التنمية والبناء، في ظل قيادة  حكيمة تتقدّم بثقة وثبات نحو مستقبل يليق بعراقة مصر وتاريخها المجيد."
 

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: " كما نغتنم هذه اللحظة المباركة لنثمّن مواقفكم الشامخة تجاه القضية الفلسطينية، التي لم تكن يومًا عند فخامتكم قضية سياسية، بل عهدُ وفاء متجذّر في ضمير الأمة ووجدانها، لقد عبّرت قيادتكم الرشيدة، في أوقات الشدّة والاختبار، عن مصر الأمة والتاريخ، الحاضنة للقضية، الساعية للسلام بعدلٍ لا يُجتزأ وكرامة لا تُساوَم.
وما زالت تلك المواقف النبيلة تلهب في صدور المصريين مشاعر العزة والانتماء، وترسّخ في وجدانهم يقينًا لا يتزعزع بأن تحت لواء قيادتكم الحكيمة، تُستنهَض الهمم، فيصطفّ الوطن بأسره صفًّا واحدًا خلفكم، في  تجسيد لوحدة الهدف ونُبل الغاية."

رئيس مجلس النواب

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: " حفظكم الله ذخرًا لهذا الوطن، وسدّد على دروب الحق خُطاكم، وكل عام وفخامتكم بألف خير."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حلول عيد الفطر المبارك حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

تفاصيل 6 اتفاقيات دولية أقرها النواب هذا الأسبوع

مجلس النواب يوافق على قرض لإنشاء خطة سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدولار وصل لكام؟ ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء في البنوك بمنتصف التعاملات

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية