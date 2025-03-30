مريم الخشت: «الشرنقة» خطوة مهمة فى مشوارى الفنى.. وأتشابه مع «سلمى» فى رفض الخطأ والعناد والتمسك بالمبادئ (حوار)

>> “الشرنقة” يقدم تجربة بصرية ودرامية مختلفة عن كل ما هو مألوف فى الدراما المصرية

>> لم أتردد فى ارتداء الحجاب..وهذا رأيى فى أحمد داود

>> كامل العدد سيظل حاضرًا فى أذهان الجمهور لسنوات طويلة



جذبت الفنانة مريم الخشت الجمهور من خلال شخصيتها فى مسلسل “الشرنقة”، الذى يتم عرضه خلال سباق رمضان الجارى، وجسدت شخصية “سلمى” زوجة أحمد داوود، الذى يعانى من مرض نفسي،

وكشفت خلال حوارها مع “فيتو” عن الصعوبات التى واجهتها فى تقديم الشخصية. وتطرق الحوار معها عن مشاركتها فى مسلسل “كامل العدد”، وكشفت عن كواليس العمل مع دينا الشربيني، وبعض التفاصيل الأخرى.

*هل كانت ردود الأفعال حول مسلسل “الشرنقة” مرضية بالنسبة لك؟

كنت خائفة من تجربة “الشرنقة” بشكل كبير، وخاصة أن الشخصية جديدة بالنسبة لي، ومختلفة كثيرًا، فكان لابد أن أراها جيدًا.

والحمد لله، ردود الأفعال حول العمل كانت فى صالحي، وتلقيت إشادات كثيرة من الجمهور حول شخصية “سلمي”.

*ما عامل الجذب لك فى مسلسل “الشرنقة”؟

منذ بداية طرح العمل، وجدت أن قصته مختلفة ومعقدة كثيرًا، وطريقة كتابتها مختلفة، وارتباط الشخصيات ببعضها كان من أهم عوامل جذبى للعمل.

“سلمي” شخصية تتمسك بالمبادئ وتقف بجانب الحق دون خوف، ولديها معايير واضحة للتفرقة بين الصواب والخطأ، ولا تتأثر بسهولة، فهى مخلصة لزوجها وتسانده دائمًا، وأم محبة لأبنائها، هذه الصفات جعلتنى أحب الشخصية وأتعاطف معها.

*هل هناك تشابه بينك وبين الشخصية فى الحقيقة؟

تشابهى مع “سلمي” فى الحقيقة يكمن فى رفض أى شيء خاطئ، والعناد فى بعض الأحيان لتحقيق ما أريد، وتمسكى بالمبادئ، كل هذه الأمور نقاط أتشابه فيها مع شخصية “سلمي”.

*ماذا عن الصعوبات التى واجهتك فى مسلسل “الشرنقة”؟

شخصية “سلمي” فى “الشرنقة” مليئة بالصعوبات، لأنها ذات انفعالات مختلفة باختلاف المواقف، وكان عليّ نقل كل هذه الانفعالات بشكل مختلف، واحتاجت الشخصية لتحضير كثير قبل البدء فى التصوير.

*كيف وجدتِ مسلسل “الشرنقة” بين غيره من الأعمال التى عرضت معه؟

“الشرنقة” من الأعمال التى ستظل فى ذاكرة الجمهور لفترة طويلة، لأنه يقدم تجربة بصرية ودرامية مختلفة عن كل ما هو مألوف فى الدراما المصرية.

العمل يحمل طابعًا مميزًا، وكل مشهد فيه مُحكم التنفيذ.

*ماذا عن التعاون الأول بينك وبين أحمد داوود؟

رغم معرفتنا الطويلة أنا وأحمد داوود إلا أننى لم أتعاون معه فنيا من قبل. أنا معجبة جدًا بموهبته وإبداعه الفني، وكنت دائمًا متحمسة للعمل معه. فهو فنان موهوب ومبدع وملتزم جدًا، وتجمعنا صداقة قوية.

*هل كان هناك تخوف من ظهورك بالحجاب؟

ليست المرة الأولى التى أظهر فيها بالحجاب. وخلال العمل كنت أعكس قناعاتى الشخصية وفئة المجتمع الذى أعيش فيه، فنسبة كبيرة من السيدات محجبات، وبالتالي، من الطبيعى أن أقدم شخصية محجبة إذا كانت تنتمى لهذه الفئة، حيث تمثل المرأة المحجبة جزءًا كبيرًا من الواقع الاجتماعي.

*كيف كانت مشاركتك فى مسلسل “كامل العدد” الجزء الثالث؟

مشاركتى فى “كامل العدد” كانت تجربة مميزة، فأنا من جمهور هذا المسلسل منذ الجزء الأول، وعندما تلقيت عرضًا للمشاركة فى الجزء الثالث شعرت بسعادة كبيرة، العمل عائلى دافئ يمس جميع الأعمار، ويتمتع بجو من المرح والدراما العائلية، وأعتقد أنه سيظل حاضرًا فى أذهان الجمهور لسنوات طويلة، ومن الممكن أن يتم تقديم أجزاء عدة منه، فقماشة العمل تسمح بذلك.

*شخصية “مولى” التى تقدمينها فى “كامل العدد”، هل هى قريبة منك؟

“مولى” فعلًا شخصية قريبة إلى قلبى وأحبها جدًا، وسعادتى بردود الفعل كانت كبيرة، ما يؤكد أن الجمهور ارتبط بالمسلسل، وكل شخصية فى العمل لها جمهورها الذى يتفاعل معها ويشعر بمشكلاتها وأفراحها.

في حفل زفافها

*"كامل العدد" مسلسل كوميدي كيف ترينه ضمن الأعمال الأخرى؟

الكاتبتان رنا أبو الريش ويسر طاهر نجحتا فى خلق عالم درامى يعكس تفاصيل الحياة اليومية بشكل بسيط لكنه عميق، من الأطفال وحتى كبار السن، مما يجعل الجمهور يشعر بأن هناك علاقة حقيقية مع الشخصيات، أنا شخصيًا كنت أتابع المسلسل منذ الجزء الأول، والعمل يتميز بقدرته على تقديم قصص واقعية تمس جميع الأعمار، وأصبح جزءًا من بيوت كثيرة، كل شخصية لديها خط درامى حقيقى ومؤثر دون افتعال أو مبالغة.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.