الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

منظمة السلامة الأوروبية تزور الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

منظمة السلامة الأوروبية
منظمة السلامة الأوروبية تزور الشركة الوطنية لخدمات الملاحة
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  استقبل الكابتن إيهاب محي الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وفدًا رفيع المستوى من منظمة  اليوروكنترول، وذلك  لتفعيل آليات التنسيق المشترك لتطبيق معايير السلامة الجوية للحركة المتجهة من منطقة الشرق الأوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر المجال الجوي المصري، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة الجوية وتقليل زمن الرحلات والانبعاثات الكربونية.

منظمة السلامة الأوروبية " اليوروكنترول " تزور الشركة الوطنية لخدمات  الملاحة الجوية

 ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الملاحة الجوية، واستكمالًا للمباحثات التي أجريت خلال زيارة  الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى مقر المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (اليوروكنترول) ببروكسل في يناير الماضي.

هذا وقد حضر اللقاء الملاح محمد يوسف مدير المركز القومي لإدارة المجال الجوي وعدد من قيادات سلطة الطيران المدني المصري والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، حيث تم استعراض سبل تدعيم  التعاون المستقبلي بين الطرفين. كما ناقش الجانبان إمكانية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي يتيح لمصر الاستفادة من الخدمات المتقدمة التي تقدمها "اليوروكنترول"، بما يسهم في تطوير إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي المصري.

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محيى الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن التعاون مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (اليوروكنترول) يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي المصري، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الملاحة الجوية.. مؤكدا   إلى أن اللقاء  قد  تناول سبل  تفعيل آليات التعاون المشترك، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات والخدمات التي تقدمها المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الحركة الجوية المتجهة من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر الأجواء المصرية.

كما  أعرب ممثلو "اليوروكنترول" عن رغبتهم في توسيع أطر الشراكة المصرية الأوروبية من خلال وضع تصور متكامل لمجالات التعاون المستقبلية، بما يعزز من كفاءة إدارة الحركة الجوية ويحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.

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