سوزي الجنيدي تحصل على جائزة التميز من منتدى القاهرة للتغير المناخي 

حصلت الزميلة سوزي الجنيدي نائب رئيس تحرير الأهرام العربي على جائزة التميز للتغطية الصحفية المميزة لموضوعات التغير المناخي وتغطية المؤتمر الدولي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لعام ٢٠٢٤.



وقدم الجائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي والذي أقام احتفاليته السنوية لتكريم الفائزين في مقر هيئة التبادل العلمي الألمانية.



وأفاد بيان للمنتدى بأنه وصلت إليه العديد من المشاركات التي تغطي موضوعات متعلقة بالبيئة وتغير المناخ المنشورة في وسائل الإعلام المصرية على مدى الثلاثة عشر شهرا الماضية، حيث تلقى المنتدى مساهمات متميزة من صحفيين يعملون في وسائل إعلام متنوعة في جميع أنحاء مصر.

واضاف البيان ان جائزه منتدى القاهره للصحافة البيئية كرمت الصحفيين والإعلاميين المتميزين في الصحافة البيئية والتي سلطت موضوعاتهم الضوء على الدور الحاسم لوسائل الإعلام لزيادة الوعي ودفع العمل المناخي.



وكشف البيان أنه فاز بجوائز 2024 كلا من سوزي الجنيدي، وحصدت جائزة خاصة للتغطية الصحفية المتميزه للمؤتمر الدولي للتغير المناخي لعام 2024، وكذلك حصلت وفاء فراج على جائزة عن فئة الصحافه المطبوعه عن مقالها عن العماره البيئيه، وأيضا محمود العذبة عن فئة الصحافة الإلكترونية عن مقاله عن تغير المناخ والصحه النفسية.



وكرمت نورين مور رئيسة القسم العلمي بسفارة ألمانيا بالقاهره الصحفيات والصحفيين الفائزين بالجوائز لعام 2024 وذلك لعملهم المؤثر في تعزيز حماية البيئة والتصدى للتغير المناخي وتثقيف الجمهور حول الحاجة الملحة لاستمرار التصدي للتغير المناخي.



وقالت تورينا مور رئيسة القسم العلمي بسفارة ألمانيا: "إننا إذ نحتفي بهؤلاء الصحفيات والصحفيين المميزين نؤكد من جديد على الدور الهام الذي تقوم به الصحافة البيئية في عالم اليوم حيث أصبح العمل المناخي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وتم عقد ورشة عمل قبل تسليم الجوائز أدارها الزميل أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام جمعت الصحفيين المهتمين بمجال البيئة والعلوم الذين تبادلوا فيما بينهم التوصيات والرؤى المقترحة لزيادة الوعي بالتغيرات المناخية لدى الجمهور ودور الإعلام في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة عبر رسائل مدروسة لدعم أنشطة إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والتحول إلى استخدام الطاقة النظيف.

الجدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي هو منتدى مهم يركز علي موضوعات التغير المناخي، حيث تم إنشاءه عام ٢٠١١ كمنصة مصرية ألمانية تحت اسم "منتدى القاهرة للتغير المناخي" كمشروع تعاون بين السفارة الألمانية بالقاهرة ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة المصري (EEAA) والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE).

ويعد هذا المنتدى ملتقى لتبادل الرأى والرؤى بين الباحثين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة القضايا الراهنة في مجال حماية البيئة والمناخ، كما يساهم في شحذ الوعي العام في مصر بقضايا البيئة.

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