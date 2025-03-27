الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

الجهاز الطبي للزمالك يتابع حالة أحمد حمدي

أحمد حمدي
أحمد حمدي

أطمأن الجهاز الطبي لنادي الزمالك على حالة لاعب الفريق أحمد حمدي، حيث سافر الأخير إلى الإمارات صباح أمس الأربعاء للخضوع لقياسات بدنية، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وكانت هذه الخطوة ضمن خطة الجهاز الطبي لتقييم جاهزيته البدنية بعد فترة من الراحة والعلاج.

ومن المنتظر أن يُحدد الطبيب المعالج موعد عودة اللاعب إلى الملاعب بشكل رسمي بعد إجراء القياسات اللازمة.

يعتبر أحمد حمدي من اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استعادته بأفضل حالاته البدنية لتعزيز قوة الفريق في المنافسات القادمة.

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