الجهاز الطبي للزمالك يتابع حالة أحمد حمدي

أطمأن الجهاز الطبي لنادي الزمالك على حالة لاعب الفريق أحمد حمدي، حيث سافر الأخير إلى الإمارات صباح أمس الأربعاء للخضوع لقياسات بدنية، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وكانت هذه الخطوة ضمن خطة الجهاز الطبي لتقييم جاهزيته البدنية بعد فترة من الراحة والعلاج.

ومن المنتظر أن يُحدد الطبيب المعالج موعد عودة اللاعب إلى الملاعب بشكل رسمي بعد إجراء القياسات اللازمة.

يعتبر أحمد حمدي من اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استعادته بأفضل حالاته البدنية لتعزيز قوة الفريق في المنافسات القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.