وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الأرميني لبحث التعاون في التصنيع العسكري والمدني

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا في مصر.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بـ "ساركيسيان"، وحرص على تهنئة السفير الأرميني على توليه المنصب متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

ولفت إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه التعاون المشترك المقترحة فى مجالات التصنيع العسكري والمدني، مؤكدًا على علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخيًا بين مصر وأرمينيا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين، والذي اتضح جليًا من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أرمينيا فى يناير 2023 وزيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر في مارس الماضي لبحث أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات.

استعراض قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري

وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء بإستعراض قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري، مشددًا أن الدور الأساسى للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، موضحًا أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، معربًا عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركات الأرمينية بمختلف المجالات.

تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة

من جانبه أعرب أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا في مصر عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر.

ولفت إلى أهمية تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد موضوعات التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بدقة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالا خصبًا لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة، خاصةً في ظل علاقات الصداقة التعاونية المتينة بين مصر وأرمينيا.

وفي نهاية اللقاء أشاد السفير الأرميني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصًا مجال التحول الرقمي والاستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مباديء الثورة الصناعية الرابعة، مثمنًا دور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولي ودورها في دعم وحفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.