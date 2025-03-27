تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة في المرج

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج إلى جلسة 12 ابريل المقبل

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها كيس بلاستيكي بيج اللون يحتوي على كيس كبير الحجم و20 كيسا صغيرا شفافا، تحوي جميعها بلورات بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر الآيس ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وسلاح ناري فرد خرطوش.



وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

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