قاتلة طفلتيها بالغردقة تطعن بالنقض على حكم السجن المؤبد بعد إلغاء الإعدام

في تطور جديد لقضية هزت الرأي العام، تقدم محامي المتهمة أمل محمود قاتلة طفلتيها بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن ألغت محكمة جنايات مستأنف البحر الأحمر حكم الإعدام الذي صدر عن محكمة جنايات الغردقة، إثر إدانتها بقتل طفلتيها التوأم هاتان وهيفاء، البالغتين من العمر أربع سنوات بالخنق واحدة تلو الأخرى عن سبق إصرار وتخطيط وتعمد.



تعود وقائع القضية إلى 4 يوليو 2023 بدائرة قسم ثان الغردقة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب قتل مزدوج حيث قتلت المجني عليها الطفلة هاتان نجلتها من علاء رفعت عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بأن فكرت بروية وتدبر حتى هداها شيطانها واتخذت قرارها بإزاهاق روحها فانتظرت هادئه جوارها بمخدعها حتى غالبها النعاس واستغلت ضعف قوتها لحداثة عمرها وانعدام مقاومتها وقامت بتكميم فاهها وانفها برداء قماشي حتى فارقت الحياة نتيجة كتم نفسها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية مع اقتران تلك الجناية وتلتها جناية أخرى وهي أنها في ذات الزمان والمكان قتلت المجني عليها الثانية الطفلة هيفاء ( نجلتها ) من ذات الشخص عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها فما أن أجهزت على المجني على الأولى أعادت الكرة موجهة افعالها الأجرامية صوب الثانية فقامت بتكميم فاهها وأنفها حال استغراقها في النوم بذات الرداء القماشي التي سبق وأن استخدمته في إزهاق روح طفلتها الأولى حتى فاضت روحها إلى بارئها لتلحق بشقيقتها نتيجة كتم نفسها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية .



في 6 مايو 2024، قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهمة شنقًا، إلا أن الطعن الذي قدمه الدكتور هاني سامح، محامي الدفاع، نجح في إلغاء الحكم واستبداله بالسجن المؤبد، بعد أن قدم دفوعًا قانونية وطبية ركزت على الحالة النفسية للمتهمة وقت وقوع الجريمة.

تكشف أوراق القضية وفق الدفاع عن خلفية إنسانية مأساوية للمتهمة، حيث نشأت يتيمة بعد أن تخلى عنها والدها وتوفيت والدتها وجدتها، مما جعلها تعيش حياة قاسية. تزوجت عرفيًا من رجل هجرها وأنكر الزواج أثناء حملها، رافضًا الاعتراف بنسب الطفلتين، ما جعلها تواجه الفقر المدقع والضغوط الاجتماعية، وفشلت في استخراج شهادات ميلاد لطفلتيها بسبب التسلطات الذكورية. وعند وقوع الجريمة، كانت المتهمة حاملًا في شهرها الثامن، وتعاني من اضطرابات نفسية شديدة.



استند الطعن، الذي قدمه المحامي، إلى عدة دفوع قانونية وطبية، من بينها الإخلال بحق الدفاع حيث رفضت المحكمة طلب تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي لتقييم حالة المتهمة، والقصور في التسبيب حيث لم يرد الحكم على الأدلة الطبية التي تثبت أن المتهمة كانت تعاني من اكتئاب حاد أدى إلى سلب إرادتها مع بطلان التقرير الطبي النفسي حيث أشار الدفاع إلى أن التقرير الصادر لم يستند إلى اختبارات نفسية موثوقة، مثل مقياس بيك وهاميلتون للاكتئاب.

واستند كذلك الى انتفاء سبق الإصرار حيث أكد المحامي أن الجريمة لم تكن مدبرة، بل نتيجة انهيار نفسي لحظي، مع بطلان الاعتراف حيث لم يتم إبلاغ المتهمة بحقوقها الدستورية أثناء التحقيقات، مما يجعل اعترافها التفصيلي غير صالح كدليل إدانة.



أكد المحامي، أن العقوبة لا ينبغي أن تكون انتقامية، بل يجب أن تراعي الظروف النفسية والاجتماعية للمتهمة. وأشار إلى أن الاكتئاب الثلاثي (اكتئاب الحمل، اكتئاب ما بعد الولادة، والاكتئاب المزمن) يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة تؤثر على السلوك.

وشدد على أن إلغاء حكم الإعدام خطوة في طريق العدالة، لكنه سيواصل السعي أمام محكمة النقض للحصول على البراءة والإفراج عن المتهمة.

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