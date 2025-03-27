الخميس 27 مارس 2025
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تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

تايلر. سويفت، فيتو
تايلر. سويفت، فيتو

 كشفت تقارير عالمية أن المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت ستكون الاسم الأبرز في كلاسيكو الأرض المقبل بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر إقامته في شهر مايو المقبل.

ويستضيف برشلونة على ملعب المونتجويك في  11 من مايو المقبل، ضيفه ريال مدريد، في قمة الجولة 34 من الدوري الإسباني "الليجا".

 
وينص تعاقد برشلونة مع أحد التطبيقات الشهيرة،  كونه الراعي الرسمي الأول لقميص الفريق الكتالوني، على الترويج لاسم مطرب أو ألبوم غنائي بعنيه في المباريات الكبرى.

 

وعادة ما يتم تغيير شعار "سبوتيفاي" في مباريات الكلاسيكو على قميص برشلونة، إلى اسم نجم ما، يتم الترويج لحدث غنائي قادم بالنسبة له.


وستكون النجمة الأمريكية "تايلور سويفت"، هي من سيتواجد اسمهما هذه المرة على قميص برشلونة، في كلاسيكو الأرض المقبل.

 

ويتنافس برشلونة وريال مدريد بكل قوة هذا الموسم، على لقب الدوري الإسباني "الليجا"، حيث يتساوى كلا الفريقين في عدد النقاط برصيد 60 نقطة لكل منهما حتى الآن.

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