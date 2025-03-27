تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

كشفت تقارير عالمية أن المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت ستكون الاسم الأبرز في كلاسيكو الأرض المقبل بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر إقامته في شهر مايو المقبل.

ويستضيف برشلونة على ملعب المونتجويك في 11 من مايو المقبل، ضيفه ريال مدريد، في قمة الجولة 34 من الدوري الإسباني "الليجا".



وينص تعاقد برشلونة مع أحد التطبيقات الشهيرة، كونه الراعي الرسمي الأول لقميص الفريق الكتالوني، على الترويج لاسم مطرب أو ألبوم غنائي بعنيه في المباريات الكبرى.

وعادة ما يتم تغيير شعار "سبوتيفاي" في مباريات الكلاسيكو على قميص برشلونة، إلى اسم نجم ما، يتم الترويج لحدث غنائي قادم بالنسبة له.



وستكون النجمة الأمريكية "تايلور سويفت"، هي من سيتواجد اسمهما هذه المرة على قميص برشلونة، في كلاسيكو الأرض المقبل.

ويتنافس برشلونة وريال مدريد بكل قوة هذا الموسم، على لقب الدوري الإسباني "الليجا"، حيث يتساوى كلا الفريقين في عدد النقاط برصيد 60 نقطة لكل منهما حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.