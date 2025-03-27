الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

القبض على 4 متهمين بسرقة باب حديدي خاص من إحدى الفلل بالتجمع

المتهمين
المتهمين

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة باب حديدي خاص بإحدى الفلل بالتجمع.

 

 

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجة نارية "تروسيكل"بسرقة باب حديدي خاص بإحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزتهم الدراجة المستخدمة في لرتكاب الواقعة"غير مرخصة".


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع"، وارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئى النية (عامل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وأقرا بتقطيع الأبواب لأجزاء وبيعها كخردة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة القاهرة الجديدة

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