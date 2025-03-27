تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، نموذجًا لعربة تقدم المأكولات والمشروبات بتصميم حضاري مبتكر يراعي الهوية البصرية المعتمدة للمحافظة، وذلك بكورنيش النيل الغربي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد نموذج لعربة حضارية لخدمة المواطنين بالكورنيش الغربي

وتهدف هذه العربة إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين مرتادي الكورنيش، مع تناسقها مع المظهر العام للمنطقة، بما يعزز الجمالية والحضارية في المكان، ويضفي طابع الهوية البصرية على منطقة الكورنيش.

بداية مبادرة لتوفير المزيد من هذه العربات في الأماكن المخصصة لها بالكورنيش الغربي

واضاف المحافظ يعد هذا النموذج بداية مبادرة لتوفير المزيد من هذه العربات في الأماكن المخصصة لها بالكورنيش الغربي، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ودعم مصادر رزق الباعة المتواجدين بالمنطقة، وخلق فرص عمل مباشرة وسريعة للشباب، كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأماكن المحددة لهذه العربات، وعدم تجاوزها للخطوط المسموح بها لعدم إعاقة حركة السير والمرور، مع الاهتمام بنظافة الأماكن المحيطة حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري، والالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين البيئة الحضرية للمدينة، مع توفير فرص عمل جديدة للباعة، وتحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والجمالية للمنطقة.

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