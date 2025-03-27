الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة رضيع لقي مصرعه بعد سقوط ماء ساخن عليه

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع رضيع أثناء لهوه داخل شقته، بعد سقوط ماء ساخن عليه.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل المتوفي، الذين أكدوا أنه أثناء لهو الطفل سقط عليه ماء ساخن فأصيب بحروق تسببت في مصرعه، وطالبت النيابة عرض جثة الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

بلاغ يفيد بمصرع رضيع أثناء لهوه داخل شقته

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة المقدم محمد سعودي، يفيد بمصرع رضيع أثناء لهوه داخل شقته.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على ملابساتها.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن الرضيع، البالغ من العمر عامًا ونصف، تعرض لسقوط ماء ساخن عليه، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة، أدت إلى وفاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بما سبق.

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نيابة الجيزة مدير المباحث الجنائية بالجيزة النيابة العامة

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