حـمادة هلال: ظهورى بدور شرير في «المداح» تغيير جلد.. وأولادى بيخافوا منى بسبب المسلسل ( حوار )

كنت أعلم جيدا لهجة الفلاحين الريفية باعتبارى من الشرقية>>

>> لا خلاف بينى وبين لوسي..وغادة عادل إضافة حقيقية للمسلسل

>> لا أتدخل فى عمل المخرج.. ولا أمانع من تقديم جزء سادس

أصبح حمادة هلال واحدا من أهم النجوم الذين ينتظرهم الجمهور خلال شهر رمضان من كل عام، حيث قدم العديد من المسلسلات المختلفة التى نالت استحسان الجمهور خلال السنوات الأخيرة، ومنها: ولى العهد وقانون عمر وطاقة القدر، مرورا بالمداح الذى أنتج أول أجزائه فى عام 2021، وهو العمل الوحيد الذى يتناول قصصا مختلفة عن السحر وعالم الجن ما أكسبه قاعدة جماهيرية كبرى حتى تم إنتاج 5 أجزاء منه.

تألق حمادة هلال خلال موسم رمضان 2025، بالجزء الخامس من مسلسل المداح، والذى يحمل عنوانا لهذا العام هو “أسطورة العهد”، حيث إن الجمهور أحبه فى شخصية “صابر” على مدار 5 مواسم

وفى كل موسم يقدم قصة مختلفة من خلال سلسلة المداح، التى تعد واحدة من أهم الأعمال التى نجحت نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني، خاصة أنه أضاف شخصية شريرة على الموسم الجديد وهو ما ساعد فى أن يحقق العمل مشاهدات أكبر.

وفى هذا السياق كشف حمادة هلال خلال حواره مع “فيتو” عن كواليس وأسرار تصوير المداح الجزء الخامس وعن حقيقة وجود جزء سادس، وكواليس تحضيراته إلى الشخصية الشريرة التى قدمها فى أحدث أجزاء المداح وكواليس أخرى فى نص هذا الحوار:

*فى البداية خطفت الأضواء هذ الموسم من المداح بظهورك بالروح الشريرة.. كيف كانت التحضيرات وهل واجهتك صعوبات؟

كنت سعيدا بشكل كبير أننى قدمت للجمهور دور الشرير لأنه بالطبع جديد بالنسبة لي، خاصة أننى قدمت شخصية صابر المداح لمدة 5 سنوات، فبالتالى ظهورى بدور شرير كان ممتعا وتغيير جلد، وبالمناسبة أبنائى كانوا يخشونى إلى حد ما، حتى الجمهور لاحظ أن السوشيال ميديا الخاصة بالعمل كانت كلها مزاحا عكس أحداث المسلسل ولا يوجد أى صعوبات حتى أثناء التحضير كنت أعلم جيدا لهجة الفلاحين باعتبارى رجلا من الشرقية وأعلم جيدا اللهجة الريفية، واختلفت وجهات النظر بـ أدائى الشخصية.

والشخصية الشريرة فكرنا فيها بشكل جيد وبهدوء شديد، لأنه من الصعب على الممثل أن يقدم شخصية دون إرضاء مخرج العمل لأنه سيكون لديه رؤية جيدة هل الممثل لائق على هذه الشخصية أو العكس.

*هل حمادة هلال يتدخل فى المسألة الإخراجية؟

ذهبت ذات مرة واحدة فقط إلى المونتاج وبعد محاولات كثيرة، وأنا كحمادة هلال عبارة عن ممثل يصدق ويذاكر الشخصية جيدا، ثم ينفذ تعليمات المخرج فقط لا غير، والشخصية الجديدة التى ظهر بها المداح ما كانت إلا مذاكرة بسيطة مع المخرج بداية من الابتسامة، ومرورا بجميع التفاصيل الدقيقة وأوجه الشكر لجميع فريق عمل المسلسل على المجهود الكبير الذى بذلوه أثناء التصوير ودارين حداد قدمت دورا رائعا.

*وما هو الدافع الذى جعلك تقدم 5 أجزاء من المسلسل ؟

بالطبع نحن نكون سعداء بشكل كبير مع نجاح كل موسم، ونحن لن يشغلنا فكرة أننا الأفضل ولم ننتبه للمسلسلات الموجودة بجانب المداح، لاننا نقدم حكاية مختلفة تماما عن بقية الأعمال الأخرى والجمهور يعلم ذلك جيدا، والمقصود أن جميع المسلسلات تحقق نجاحا كبيرا ولكن المداح مسلسل مختلف وطالما نجحنا من الجزء الأول هذا كان دافعا لتقديم جزء ثان وثالث وفكرة تقديم عمل 5 أجزاء هذه نفسها صعبة.

*ما حقيقة خلافك مع الفنانة لوسي؟

لا يوجد أى خلاف بينى وبين لوسى بل بالعكس هى بمثابة شقيقتى الكبرى وحققنا نجاحات كبيرة معا ومنها مسلسل ولى العهد.

*ولماذا لن تقدم جزءا سادسا من المداح؟

ليس لدى مانع فى تقديم جزء سادس ولكن الشركة المنتجة للعمل قد أعلنت عن عدم وجود جزء سادس بشكل رسمى وأن الجزء الخامس هو الأخير ولكن بالتأكيد، إذا وجدت فكرة جيدة لجزء سادس لن أمانع.

*وما كواليس العمل مع غادة عادل ؟

غادة عادل إضافة لأى عمل فنى، وكانت إضافة كبيرة للمداح وكنت سعيدة بالعمل معها خاصة بعد سنوات طويلة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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