دار الأوبرا المصرية تستضيف نجوم الفن احتفالًا بيوم اليتيم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم حيث يشهد المسرحين الصغير والمكشوف والساحة الخارجية والمكتبة الموسيقية وقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية كرنفال إبداعى من الفعاليات المميزة إلى جانب استضافة عدد من نجوم الفن منهم حمزة العيلي وصبري فواز للتحدث مع المشاركين والتقاط الصور التذكارية لإدخال البهجة في نفوسهم بعد أن تم توجيه الدعوة لأبناء عدد من مؤسسات المجتمع المدنى ودور الأيتام للمشاركة في الأنشطة التي تنطلق اعتبارًا من الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة 4 أبريل وحتى الساعة الخامسة مساء.

احتفالية يوم اليتيم بدار الأوبرا

وفي تصريح له قال الدكتور علاء عبد السلام: إن يوم اليتيم مناسبة إجتماعية مصرية خالصة إنطلقت منذ أعوام بهدف لفت الأنظار إلى ألأطفال أبناء الوطن ممن فقدوا ذويهم وسعيًا لإدخال السرور على نفوسهم، وتابع أن احتفال الأوبرا بيوم اليتيم يتيح الفرصة للنشء والشباب للتعبير عن انفسهم وإكتشاف طاقاتهم، مضيفا أنه يتجسد هذا العام فى صورة مختلفة تضم فنونا متنوعة ومشاركات تفاعلية ثرية.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات عروضًا للدارسين بمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور سامح صابر فصل الإيقاع تدريب وقيادة سعيد الأرتيست، عرض الليلة الكبيرة لفصل الباليه تدريب الدكتورة عيشة فؤاد، كورال أطفال وشباب تنمية المواهب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، ورشة رسم ونحت للأطفال، أفلام رسوم متحركة للأطفال من خلال للإدارة العامة للنشاط الثقافي من إعداد نورا غنيم.

جدير بالذكر أن يوم اليتيم مناسبة يحتفل بها العالم سنويا في يوم الجمعة الأول من شهر إبريل لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام حتى صار هذا اليوم عيدًا ينتظره الأطفال من عام لآخر، للإستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون إليهم من كل مكان، بدأت فكرة اللحتفال به عام 2003 باقتراح من متطوع بأحد أكبر الجمعيات الخيرية في مجال رعاية الأيتام في مصر للاحتفال بأعضائها أو التابعين لمؤسسات أخرى في نفس المجال للترفيه عنهم وصدر قرارًا رسميا عام 2006 من وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بإقامة يوم للاحتفال بمن ينتمون إلى هذة الفئة كما خصصت جامعة الدول العربية يومًا للاحتفال بهم أيضا بعدها تم تعميم الفكرة فب بقية الدول العربية وأصبحت أول جمعة من شهر إبريل، يومًا مخصصًا للاحتفال بالأطفال اليتامى في كل أنحاء العالم.

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