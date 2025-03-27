الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دار الأوبرا المصرية تستضيف نجوم الفن احتفالًا بيوم اليتيم

دار الاوبرا، فيتو
دار الاوبرا، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم حيث يشهد المسرحين الصغير والمكشوف والساحة الخارجية والمكتبة الموسيقية وقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية كرنفال إبداعى من الفعاليات المميزة إلى جانب استضافة عدد من نجوم الفن منهم حمزة العيلي وصبري فواز للتحدث مع المشاركين والتقاط الصور التذكارية لإدخال البهجة في نفوسهم بعد أن تم توجيه الدعوة لأبناء عدد من مؤسسات المجتمع المدنى ودور الأيتام للمشاركة في الأنشطة التي تنطلق اعتبارًا من الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة 4 أبريل وحتى الساعة الخامسة مساء.

احتفالية يوم اليتيم بدار الأوبرا

 

وفي تصريح له قال الدكتور علاء عبد السلام: إن يوم اليتيم مناسبة إجتماعية مصرية خالصة إنطلقت منذ أعوام بهدف لفت الأنظار إلى ألأطفال أبناء الوطن ممن فقدوا ذويهم وسعيًا لإدخال السرور على نفوسهم، وتابع أن احتفال الأوبرا بيوم اليتيم يتيح الفرصة للنشء والشباب للتعبير عن انفسهم وإكتشاف طاقاتهم، مضيفا أنه يتجسد هذا العام فى صورة مختلفة تضم فنونا متنوعة ومشاركات تفاعلية ثرية.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات عروضًا للدارسين بمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور سامح صابر فصل الإيقاع تدريب وقيادة سعيد الأرتيست، عرض الليلة الكبيرة لفصل الباليه تدريب الدكتورة عيشة فؤاد، كورال أطفال وشباب تنمية المواهب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، ورشة رسم ونحت للأطفال، أفلام رسوم متحركة للأطفال من خلال للإدارة العامة للنشاط الثقافي من إعداد نورا غنيم.

جدير بالذكر أن يوم اليتيم مناسبة يحتفل بها العالم سنويا في يوم الجمعة الأول من شهر إبريل لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام حتى صار هذا اليوم عيدًا ينتظره الأطفال من عام لآخر، للإستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون إليهم من كل مكان، بدأت فكرة اللحتفال به عام 2003 باقتراح من متطوع بأحد أكبر الجمعيات الخيرية في مجال رعاية الأيتام في مصر للاحتفال بأعضائها أو التابعين لمؤسسات أخرى في نفس المجال للترفيه عنهم وصدر قرارًا رسميا عام 2006 من وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بإقامة يوم للاحتفال بمن ينتمون إلى هذة الفئة كما خصصت جامعة الدول العربية يومًا للاحتفال بهم أيضا بعدها تم تعميم الفكرة فب بقية الدول العربية وأصبحت أول جمعة من شهر إبريل، يومًا مخصصًا للاحتفال بالأطفال اليتامى في كل أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالية يوم اليتيم الأوبرا المصرية الليلة الكبيرة دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية عرض الليلة الكبيرة قاعة صلاح طاهر مركز تنمية المواهب

الأكثر قراءة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

منوعات

المزيد

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام تهم المصريين في مشروع موازنة 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال أحكام الصيام؟ الأزهر يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية