كل ما تريد معرفته عن مسابقة الشعر البدوي في مصر

تطلق لجنة التراث الثقافي غير المادي"الفنون الشعبية" بالتعاون مع لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة مسابقة "الشعر البدوي في مصر" وهي المسابقة التي تم مد موعد التقديم في لها حتى الخميس 17 إبريل 2025، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالإبداعات الشعبية القولية، وحرصًا على تشجيع رواة هذا الشعر وحفظته وشعرائه.

وتأتي محاورها على النحو التالي:

أولا: مسابقة الراوي الهاوي ويشترط فيها أن يكون المتقدم راويا لنصوص الشعر البدوي القديم، وذلك على أن يقوم المتقدم برواية عدد لا يقل عن ٥ قصائد بدوية بصوته أو أكثر، مع تقديم ٣ نسخ مكتوبة من الأعمال المقدمة، ونسخة صوتية منها على أسطوانة مدمجة (CD) أو فلاشة

وتوزع الجوائز على النحو التالي:

- المركز الأول ٨٠٠٠ جنيها

- المركز الثاني ٦٠٠٠ جنيها

- المركز الثالث ٥٠٠٠ جنيها



ثانيا: مسابقة التأليف في الشعر البدوي لأفضل ديوان شعري بدوي، ويشترط فيها أن يكون المتقدم مؤلفا للشعر البدوي، على أن يقوم المتقدم بتقديم ٣ نسخ من الديوان الشعري المطبوع للمسابقة، وتوزع الجوائز على النحو التالي:

- المركز الأول ٨٠٠٠ جنيها

- المركز الثاني ٦٠٠٠ جنيها

- المركز الثالث ٥٠٠٠ جنيها



ثالثا: مسابقة تشجيع الناشئة من مبدعي الشعر البدوي وحفظته، ويشترط في المتقدم ألا يزيد عمره وقت الإعلان عن المسابقة عن ١٧ عاما، وتوزع الجوائز على النحو التالي:

- المركز الأول ٦٠٠٠ جنيها

- المركز الثاني ٤٠٠٠ جنيها

- المركز الثالث ٣٠٠٠ جنيها



شروط مسابقة الشعر البدوى فى مصر



- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يتقدم المتسابق بنفسه أو بتوكيل رسمي موثق، على أن تقدم الأعمال ورقيا بـ (إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا – الجبلاية – الجزيرة) أو إلكترونيا من خلال الاستمارة الموجودة أونلاين وإرسالها مرفقا بها النصوص وكافة البيانات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني التالي:

Ganamost4@yahoo.com

أو من خلال رقم الواتساب: 01143080189

- على المتسابق أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي.

- في حالة تقدم متسابق تحت السن القانوني ٢١ عام يتم تقديم تفويض مالي وإداري من ولي الأمر (إن كان غير الأب).

- ألا تقدم الأعمال مع النسخ الورقية بصيغة word وتقدم بصيغة pdf حرصا على سلامة الإنتاج من التلف.

- بالنسبة إلى الديوان المطبوع يتم تقديم 3 نسخ ورقية من العمل المقدم.

- بالنسبة إلى الناشئة ممن يحفظون شعرا بدويا قديما، يتم تقديم ٣ نسخ ورقية من القصائد المحفوظة، ونسخة صوتية ومكتوبة منها على أسطوانة مدمجة CD)) أو فلاشة.



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