إحالة 3 عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في النزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة بإحالة 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين بمنطقة النزهة، مستخدمين أسلوب “المغافلة”، للمحاكمة الجنائية.

سرقة مشغولات ذهبية بالنزهة

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين مستخدمين أسلوب "المغافلة" بدائرة القسم.

وجاءت عملية الضبط عقب تحريات دقيقة أكدت تورط المتهمين في الواقعة، حيث تم إعداد كمين مُحكم أسفر عن القبض عليهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وأرشد المتهمون عن كافة المسروقات المستولى عليها، والتي تم ضبطها وإعادتها لصاحبها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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