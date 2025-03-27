تفاصيل جلسة تجديد عقد زيزو مع الزمالك

أفادت مصادر موثوقة أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، وافق على تجديد عقده مع الفريق مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 75 مليون جنيه في الموسم، ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء هذا القرار بعد جلسة خاصة عقدها اللاعب مع ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، بحضور حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وعمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة النادي السابق.

تجسد هذه الخطوة من زيزو رغبة قوية في البقاء داخل جدران القلعة البيضاء، على الرغم من العروض المغرية التي وصلته من عدة أندية أخرى. ويفضل اللاعب الاستمرار مع الزمالك، الذي ارتبط به جماهيريًا طوال مسيرته الاحترافية، وقد أثار هذا الموضوع اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة التي تم تداولها بشأن قيمة العقد الجديد.

ويعد زيزو من أبرز نجوم الزمالك في السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يثبت نفسه كلاعب أساسي في تشكيل الفريق الأول بفضل مستوياته الرائعة وأدائه المميز.

ومع هذه الخطوة الجديدة، سيواصل اللاعب تقديم أفضل ما لديه مع الزمالك خلال المواسم القادمة، مما يعزز من فرص الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وفي إطار هذه المفاوضات، تسعى إدارة نادي الزمالك إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري في الفريق، حيث يُعد تجديد عقد زيزو من أهم القرارات التي تضمن استمرارية التفوق والتطور، وتحقيق طموحات جماهير الزمالك في المستقبل.

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