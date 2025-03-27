الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل جلسة تجديد عقد زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو

 أفادت مصادر موثوقة أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، وافق على تجديد عقده مع الفريق مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 75 مليون جنيه في الموسم، ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء هذا القرار بعد جلسة خاصة عقدها اللاعب مع ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، بحضور حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وعمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة النادي السابق.

تجسد هذه الخطوة من زيزو رغبة قوية في البقاء داخل جدران القلعة البيضاء، على الرغم من العروض المغرية التي وصلته من عدة أندية أخرى. ويفضل اللاعب الاستمرار مع الزمالك، الذي ارتبط به جماهيريًا طوال مسيرته الاحترافية، وقد أثار هذا الموضوع اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة التي تم تداولها بشأن قيمة العقد الجديد.

 

ويعد زيزو من أبرز نجوم الزمالك في السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يثبت نفسه كلاعب أساسي في تشكيل الفريق الأول بفضل مستوياته الرائعة وأدائه المميز.

ومع هذه الخطوة الجديدة، سيواصل اللاعب تقديم أفضل ما لديه مع الزمالك خلال المواسم القادمة، مما يعزز من فرص الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وفي إطار هذه المفاوضات، تسعى إدارة نادي الزمالك إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري في الفريق، حيث يُعد تجديد عقد زيزو من أهم القرارات التي تضمن استمرارية التفوق والتطور، وتحقيق طموحات جماهير الزمالك في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مصطفى زيزو تجديد عقد زيزو مع الزمالك تجديد عقد زيزو عقد زيزو مع الزمالك عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ممدوح عباس رئيس النادي الاسبق

مواد متعلقة

سيراميكا يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

3664 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

تفاصيل جلسة تجديد عقد زيزو مع الزمالك

منوعات

المزيد

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

حدث في 27 رمضان، رحيل الزعيم أحمد عرابي عن 70 عامًا بعد صراع مع المرض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية