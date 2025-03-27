البترول: إنبي تحقق صافي أرباح 2.7 مليار جنيه

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، الذراع الهندسي والتدريبي لقطاع البترول، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال عام 2024.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير شركة إنبي بسرعة وضع خطة طموحة لتوسيع أعمالها خارج مصر، مع التركيز على السوق السعودي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يزخر بها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في هذا الإطار من خلال شراكات استراتيجية مصرية سعودية، بما يسهم في تعزيز مكانة إنبي إقليميًا كشريك هندسي موثوق ومقاول عام للمشروعات بنظام تسليم المفتاح .

نجاح كبير بمشروعات الشركه بالسعودية والإمارات

واضاف الوزير أن النجاحات التي حققتها إنبي داخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة تفتح المجال لمزيد من التوسع والنمو، بما يعزز دورها في تنفيذ المشروعات الكبرى بقطاعات البترول والغاز والبنية التحتية على مستوي الوطن العربي.

كما اشار الوزير الي أهمية توسع الشركة في تقديم خدمات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في دول قارة افريقيا بما يحقق اعلي قيمة مضافة من خدمات التدريب التي تقدمها الشركة.

وأكد المهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي، خلال العرض التقديمي لنتائج أعمال الشركة لعام 2024، أن إنبي نجحت في مواجهة العديد من التحديات، بما في ذلك الاضطرابات السياسية العالمية، وتقلبات الأسعار، ومعوقات توافر الطاقة، بالإضافة إلى عوائق سلاسل الإمداد، وذلك من خلال تطبيق سياسات مرنة تضمنت تطوير الهيكل التنظيمي، وتحديث اللوائح الداخلية، ودعم التحول الرقمي، مع الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع الأنشطة.

ورغم هذه التحديات، كان عام 2024 حافلًا بالإنجازات، حيث أوضح رئيس انبي أنها نفذت مشروعات كبرى محليا ودوليا بأعلى معدلات الجودة والأمان، من بينها 10 مشروعات خارج مصر في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. كما شملت المشروعات المحلية تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، ومصنع الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش، بالإضافة إلى مجمع الصوب الزراعية في اللاهون.

تنفيذ مشروعات بقطاع البترول

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة العمل على تنفيذ مشروعات أخرى، أبرزها مجمع أنوبك للسولار بأسيوط، وتوسعات محطة ضواغط الغاز الطبيعي بدهشور. وقد سجلت إنبي 89 مليون ساعة عمل آمنة، فيما بلغ حجم الأعمال المستهدف تنفيذه حتى عام 2028 نحو 5.5 مليار دولار، مع التوقعات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة مع الحصول علي اعمال جديدة.

وبالنسبة للأداء المالي، فقد حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 2.7 مليار جنيه، فيما شكلت المشروعات الخارجية 88% من إيرادات مشروعات الشركة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 59% في عام 2023، مما يعكس تقدم استراتيجية التوسع الخارجي التي تنتهجها الشركة.

واستمرت الشركة في سعيها الدؤوب للتطوير المستمر وتوسيع نطاق أعمالها وتنويع قاعدة خدماتها لاستمرار ريادتها بالأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة، حيث تم تحديث نظم الإدارة وتقنيات تصميم وتنفيذ المشروعات جنبًا إلى جنب مع تطوير وتحديث نظم سلامة وأمن المعلومات.

وانعكاساُ للجهـود المبذولة وتميـز الأداء حصلت انبي على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمن أفضل الشركات العالمية، وفقًا لتقييم مــؤسـسة (ENR) الخاص بتصنيف الشركات العالمية عن عام ٢٠٢٤، حيث صنفت الشركة في المركز السابع ضمن أفضل ٢٥ شركة تصميم عالمية في مجال مصافي التكرير والبتروكيماويات، وانفردت شركة إنــبي بكونها الشركة المصرية الوحيدة ضمن تصنيف اعلي ٢٢٥ شركة تصميم دولية، وجاءت في المركز ۷۳ متقدمة ١٩ مركزًا، واحتلت المركز ١٣١ ضمن تصنيف اعلي ٢٥٠ شركة مقاولات دولية متقدمة ٥٦ مركزًا مقارنة بتصنيفات عام ٢٠٢٣.

الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريب ١٦ الف متدرب

وأكد رئيس انبي أن الثروة البشرية هي الأصل الأعلى قيمة والذي يسهم بشكل مباشر في نجاح مشروعات الشركة، ومن هذا المنطلق تم إطلاق أكثر من مبادرة للحفاظ على أصحاب المواهب واستقطاب آخرين، وتم تقديم أكثر من 47 الف ساعة تدريبية للعاملين في عام ٢٠٢٤ وانطلاقًا من دور إنــبي الريادي كذراع التدريب لقطاع البترول واصلت الشركة تقديم أفضل خدمات التدريب المتكاملة والتأهيل والاستشارات الفنية لشركات القطاع، حيث تم تدريب أكثر من 16 الف متدربًا من خلال 1600 برنامج، وامتدت الخدمات التدريبية لتشمل العديد من الشركات داخل مصر وخارجها بإيرادات تخطت 237 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت علي تدريب الكوادر الليبية من شركات مؤسسة النفط الوطنية الليبية.

كما أشار إلى تعزيز الشركة دورها المجتمعي بإنفاق نحو 30 مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ في مجالات المسئولية المجتمعية.

وشارك في الجمعية العامة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة و المهندس احمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للمشروعات والمهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت و المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس احمد محمود رئيس شركة موبكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.