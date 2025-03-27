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أخبار مصر

موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصيام اليوم الخميس 27 رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام اليوم، فيتو

 يصل عدد ساعات الصيام اليوم الخميس بالتزامن مع اليوم  السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم إلى 14:08 ساعة، حيث يرفع آذان المغرب 11: 6 مساء

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 26 رمضان

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم 25 رمضان

ويبلغ متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة. 

وكان قد أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا عن رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة  .

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر شوال ١٤٤٦ هـ فلكيًا يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/٣٠ م  وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.
 

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