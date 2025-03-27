امتلاء مساجد الإسكندرية بالمصلين في ليلة القدر وأدعية مبكية وسحور جماعي (صور)

امتلأت مساجد الإسكندرية بالمصلين في ليلة الوترية يوم 27 من رمضان في صلاة التهجد والتي يعتقد أنها ليلة القدر عند عدد من جمهور العلماء والمشايخ، وشهدت المساجد توافد عدد كبير من المصلين لأداء صلاة التهجد، وعقب أداء الصلاة نظمت المساجد سحورًا جماعيًّا للمصلين.

امتلاء مسجد المدينة وبكاء في الدعاء

وشهد مسجد المدينة المنورة (الحديد والصلب) أكبر مساجد العجمي امتلاء المسجد عن آخره لأداء صلاة التهجد في الليلة الـ27 خلف الشيخ مصطفى حسين أمام وخطيب المسجد والشيخ محمود بكر والشيخ محمد سمير.

وجاء دعاء الشيخ مصطفي حسين في ركعة الوتر ليبكي جموع المصلين وسط أجواء إيمانية وخشوع تام.

مسجد القويري

كما امتلأ مسجد القويري بالمصلين في صلاة التهجد وأدى عدد كبير من المصلين صلاة التهجد الأولى خلف الشيخ محمد رجب إمام وخطيب المسجد، وامتلأ المسجد بالمصلين في هذه الليلة المباركة، ونظم المسجد عقب انتهاء الصلاة سحورا جماعيا للمصلين.

مسجد محمد موسى

وشهد مسجد محمد موسى امتلأ المسجد في صلاة التهجد الأولى خلف الشيخ أبو المعارف سلاطين إمام وخطيب المسجد، وسط أجواء إيمانية وروحانية عالية، وجاء دعاء الوتر ليبكي المصلين.

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