كلية الآداب تقيم معرض مستلزمات الأسرة المصرية بمناسبة عيد الفطر

أقامت كلية الآداب جامعة عين شمس تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحنان كامل عميد كلية الآداب وإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض مستلزمات الأسرة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كلية الآداب تقيم معرض مستلزمات الأسرة المصرية مع قرب حلول عيد الفطر

ويعد هذا المعرض هو الرابع في العام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وقد شهد المعرض الذي ضم ما يقرب من ١٥ ألف قطعة شملت الملابس لكل الفئات العمرية، والشنط والأحذية، وأغطية الرأس، ولعب الأطفال إقبًالا كبيرًا من العاملين بالجامعة والطلاب وذويهم.



وقد أشادت حنان كامل بروعة المعرض ودقة التنظيم، وبالمجهود الذي بذل من أجل إخراج المعرض بهذه الصورة. ومن جانبها أكدت حنان سالم على حرص القطاع على تنفيذ رؤية الجامعة وتحقيق رسالتها الاجتماعية في تحقيق الدعم بكافة صورة، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين العاملين والطلاب.

وقد حضر الافتتاح أماني عبد الرحيم، ونيفين طلبة، ياسمين عادل من قسم إرشاد، وهالة عشماوي من قسم علم الاجتماع.



وقد وجهت حنان كامل الشكر لكل من تعاون وساهم من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في تفعيل المعرض والمشاركة في تنظيمه.

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