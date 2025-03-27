الخميس 27 مارس 2025
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انفوجراف

جوارديولا وأرتيتا بالصدارة.. قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

بيب جوارديولا، فيتو
بيب جوارديولا، فيتو

 

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الدوري الانجليزي بيب جوارديولا ميكيل أرتيتا ديفيد مويس أوناي إيمري روبن أموريم

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