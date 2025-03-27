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حوادث

المباحث تستمع لشهود عيان حادث تصادم بحدائق أكتوبر

حادث، فيتو
حادث، فيتو

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان واقعة حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أعلى الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أعلى الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وتم ضبط قائدة السيارة النقل.

 

حادث حدائق أكتوبر اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث  تصادم سيارة نقل بتروسيكل أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.

 

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بتروسيكل أعلى الطريق بحدائق أكتوبر مما أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر ونقلوا إلى المستشفى للعلاج، ورفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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