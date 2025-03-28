الجمعة 28 مارس 2025
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انفوجراف

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي (إنفوجراف)

عثمان ديمبلي، فيتو
عثمان ديمبلي، فيتو

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الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي أشرف حكيمي

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