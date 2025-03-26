باريس سان جيرمان يستحوذ على قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي

سيطر باريس سان جيرمان، على قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2024 ـ 2025، حيث تواجد 10 لاعبين من الفريق الباريسي في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا بالمسابقة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، والذي تضمن 10 لاعبين من باريس سان جيرمان، على رأسهم عثمان ديمبلي بحصوله على 1.5 مليون يورو شهريا (راتب إجمالي) متقدما على زميله في الفريق، المدافع البرازيلي ماركينيوس.

وبعد المراكز العشرة الأولى التي يستحوذ عليها لاعبو سان جيرمان، يحتل أدريان رابيو وبيير إميل هويبيرج من أولمبيك مرسيليا وألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون، المركز 11 براتب شهري يبلغ 500 ألف يورو.

قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي

وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي:

1. عثمان ديمبلي - 1,5 مليون يورو

2. ماركينيوس - 1,12 مليون يورو

3. لوكاس هيرنانديز - 1,1 مليون يورو

-. أشرف حكيمي - 1,1 مليون يورو

5. وارن زاير إيمري - 950 ألف يورو

6. فيتينيا - 900 ألف يورو

7. خفيتشا كفاراتسخيليا - 900 ألف يورو

8. جيانلويجي دوناروما ـ 849,5 ألف يورو

9. نونو مينديز ـ 800 ألف يورو

10. بريسنيل كيمبيمبي ـ 640 ألف يورو.

لويس إنريكي يتصدر ترتيب أعلى المدربين أجرا بالدوري الفرنسي

كما سيطر نادي باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، على ترتيب الأجور في الدوري الفرنسي، سواء للاعبين أم للمدربين وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء.

ويستحوذ الفريق الباريسي على أكبر الأجور في فرنسا، وذلك بعد تعاقده مع عدد من نجوم الكرة في أوروبا وإفريقيا، فيما يملك مدربه الإسباني لويس إنريكي الراتب الشهري الأعلى في مسابقة "الليج 1".

لويس إنريكي أعلى راتب في الدوري الفرنسي

ووفقًا لوثيقة نشرتها صحيفة "ليكيب"، يحصل لويس إنريكي على ما يزيد على 1,1 مليون دولار شهريًا، فيما يحصل صاحب المركز الثاني، أي أقرب مدرب أجرًا من إنريكي على نصف ذلك المبلغ تقريبًا.

ويحصل لويس إنريكي على راتب خيالي في موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان بعد أن تولى قيادة الفريق في بداية موسم 2023 ـ 2024، وجدّد عقده في يناير الماضي حتى 2027.

ويحصل روبرتو دي زيربي مدرب نادي أولمبيك مرسيليا على 580 ألف دولار شهريًا، في حين يأتي البرتغالي باولو فونسيكا مدرب نادي ليون على 330 ألف دولار شهريًا.

ويحتل النمساوي آدي هوتر المركز الرابع براتب يناهز 250 ألف دولار شهريًا، متقدمًا على مدرب ليل برونو جينيسيو 240 ألف دولار، في حين يحتل سامبا دياوارا، الذي تم تعيينه مدربًا جديدًا لفريق ستاد ريمس في فبراير الماضي المركز 20 والأخير في أندية الدوري الفرنسي الممتاز، إذ يحصل على راتب شهري يقدر بنحو 19 ألف دولار.

قائمة أعلى 10 رواتب شهرية لمدربي الدوري الفرنسي

1. لويس إنريكي (باريس سان جيرمان) - 1.1 مليون دولار

2. روبرتو دي زيربي (مرسيليا) - 580 ألف دولار

3. باولو فونسيكا (أولمبيك ليون) - 330 ألف دولار

4. آدي هوتر (موناكو) - 250 ألف دولار

5. برونو جينيسيو (ليل) - 230 ألف دولار

6. فرانك هايس (نيس) - 210 ألف دولار

7. ليام روزنيور (ستراسبورج) - 160 ألف دولار

8. أنطوان كومبواري (نانت) - 120 ألف دولار

9. ويل ستيل (لانس) - 120 ألف دولار

10. حبيب باي (رين) - 100 ألف دولار.

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