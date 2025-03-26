بالأرقام، عقدة دولية تضرب كيليان مبابي في شهر مارس

غابت البصمة الدولية البارزة عن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ولم تكتمل فرحته بالعودة إلى صفوف منتخب فرنسا، بعد غياب لعدة أشهر.

وغاب مبابي عن معسكر "الديوك"، في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بسبب عدم الجاهزية البدنية والذهنية، مفضّلًا التركيز على التأقلم مع أجواء فريقه الجديد.

تراجع أرقام مبابي دوليا مع منتخب فرنسا

ولم يكن ظهوره الأخير مع المنتخب في 2024 مشجعًا، حيث فشل في التسجيل خلال الخسارة أمام إيطاليا (1-3) في باريس، والفوز على بلجيكا (2-0) في بروكسل بدوري الأمم الأوروبية.

وفي مارس الجاري، عاد مبابي لقيادة منتخب فرنسا مجددًا، بعد جدل حول أحقيته بحمل الشارة.

لكنه واصل صيامه التهديفي للمباراة السابعة على التوالي، ليظل شهر مارس من أكبر العقد التي تواجهه، منذ بداية مسيرته الدولية في 2017.

وسجل مبابي 48 هدفًا في 88 مباراة دولية، وساهم في تتويج فرنسا بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

تفاوت معدلات تهديف مبابي مع منتخب فرنسا

وعلى مدار السنوات الماضية، تفاوتت معدلاته التهديفية من شهر لآخر، حيث سجل أول أهدافه في أغسطس 2017 ضد هولندا، بتصفيات المونديال.

وفي 2018، أحرز مبابي 9 أهداف، بينها هدف في مارس أمام روسيا، و4 أهداف خلال مشوار التتويج بالمونديال.

وعلى مدار عام 2019، سجل 3 أهداف، 2 منها في مارس بتصفيات اليورو.

وفي 2020، اكتفى نجم باريس سان جيرمان السابق بـ3 أهداف، منها هدف أمام السويد في سبتمبر.

وشهد عام 2021 قفزة تهديفية لمبابي، حيث سجل 8 أهداف، بينها خماسية في نوفمبر، منها "سوبر هاتريك" ضد كازاخستان.

وتحسّن المعدل أكثر في 2022، بواقع 12 هدفًا، بينها ثلاثية في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

أما في 2023، فقد أحرز 10 أهداف، بينها ثلاثية في نوفمبر ضد جبل طارق، بينما تراجع إنتاجه في 2024 إلى هدفين فقط، سجلهما في يونيو أمام لوكسمبورج وبولندا، وهما آخر أهدافه الدولية حتى الآن.

وعلى مدار مشواره مع منتخب بلاده، وصل مهاجم الميرنجي لأفضل معدلاته خلال البطولات المجمعة في الصيف، بتسجيله 12 هدفا في يونيو ويوليو.

ووقع قائد الديوك على 8 أهداف في شهر أكتوبر، متساويا مع معدله في مارس، بينما وصل لأدنى مستوياته (4 أهداف) خلال بداية الموسم، في أغسطس وسبتمبر.

ورغم تساوي المعدل التهديفي لمبابي بين شهري مارس وأكتوبر، إلا أن لعنة الصيام عن التهديف لازمته في مارس، على مدار 4 أعوام، وهي 2020 و2021 و2024، وأخيرا 2025.

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