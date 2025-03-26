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محافظ الدقهلية يتناول الإفطار مع عمال المنطقة الصناعية

محافظ الدقهلية يتناول
محافظ الدقهلية يتناول الإفطار مع عمال المنطقة الصناعية، فيتو

تناول اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، طعام الإفطار بين عمال المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، وعدد من مسثمري المنطقة الصناعية وأصحاب المصانع والشركات.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بمشاركة عمال المنطقة الصناعية إفطارهم وتقديره لجهودهم الملموسة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة والقيام بواجباتهم، مؤكدًا لهم أنهم تاج فوق رؤوسنا جميعا ونقدر ما تقومون به من أعمال تبرهن على إخلاصكم وإصراركم على العيش بكرامة وشرف، ونحمل جميعا لكم رسالة شكر وتقدير من مواطني الدقهلية جميعا.

وقام محافظ الدقهلية بمصافحة العاملين بالمنطقة الصناعية، وتكريمهم بشهادات التقدير، ومشيدا بدور المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات، ومشيرا إلى أن المصانع توفر احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، وأثنى على دور العاملين والعمال بالمنطقة الصناعية، وأكد أنهم من ينتجون طعامنا وشرابنا وملابسنا ونقبل أياديهم الطاهرة العاملة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة، ومع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وتوفير جميع سبل الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

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