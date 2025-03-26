أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة صفاء أحمد محمد شحاتة عميدًا لكلية التربية بجامعة عين شمس، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة صفاء شحاتة عميدًا لكلية التربية بجامعة عين شمس بروفايل

جدير بالذكر أن الدكتورة صفاء شحاتة كانت تشغل منصب القائم بأعمال عميد كلية التربية منذ ١١ يناير ٢٠٢٣. وقد بدأت مسيرتها الأكاديمية بتولي وظيفة معيد بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، ثم تدرجت في المناصب حتى حصلت على درجة أستاذ. كما تولت رئاسة مجلس قسم أصول التربية خلال الفترة من 1 أغسطس 2016 حتى 31 يوليو 2019، ثم شغلت منصب وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب منذ 1 أغسطس 2019 وحتى صدور القرار بتعيينها عميدًا للكلية.

كما أشرفت على قسم التربية الخاصة منذ 5 مايو 2021 وحتى الآن، إضافة إلى إشرافها على قسم اللغة الإنجليزية خلال الفترة من 17 مارس 2021 حتى 31 يوليو 2021.

والدكتورة صفاء شحاتة لها العديد من المشاركات والإسهامات الأكاديمية على المستوى الدولي، حيث شغلت منصب رئيس فريق زيارة الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الجغرافيا بجامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية في يناير 2023. كما كانت عضوًا بفريق زيارة الاعتماد لبرنامج أصول التربية بكلية التربية بجامعة القصيم في ديسمبر 2020، وعضو فريق زيارة الاعتماد لبرنامج الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية بجامعة الملك خالد عام 2021.

إضافةً إلى ذلك، تولت منصب المراجع الخارجي فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



كما تشغل منصب المستشار الفني للهيئة عن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية عام 2019 وعضو اللجنة الفنية لمراجعة تقارير زيارات المراجعة الخارجية بالهيئة.

وتتمتع الدكتورة صفاء بعضوية هيئات تحرير عدد من المجلات العلمية، إلى جانب مشاركاتها الفاعلة في عدة مشروعات بحثية محلية ودولية. كما أسهمت في إثراء المكتبة العلمية بعدد من المؤلفات وساهمت في لجان اعتماد المدربين.

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