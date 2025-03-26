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إنشاد ودروس، أجواء إيمانية في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص، فيتو
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شهد مسجد عمرو بن العاص إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وحرص القائمون على إدارة المسجد على تقديم فاصل من الإنشاد الديني ودرس خاص عن فناء الدنيا بين صلاتي العشاء والتراويح وسط أجواء إيمانية خاصة.

 

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص 

ورصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الأربعاء، في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.
 

ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تحري ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل الذي أعده المولى -عز وجل- لعباده في تلك الليلة.

الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 
 ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.
 ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.
 ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.
 ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.
 ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان


 

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