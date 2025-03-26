بصوت عبد الباسط، الطفل عمر يمتع أسماع المصلين بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

خطف الطفل القارئ عمر علي الأضواء داخل مسجد عمرو بن العاص وذلك بعد تقديمه فاصلًا من قراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني بين صلاتي العشاء والتراويح.

ونال صوت الطفل القارئ إعجاب رواد المسجد الذين شبهوا صوته بصوت القارئ الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية.

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

ورصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الأربعاء، في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تحري ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل الذي أعده المولى - عز وجل - لعباده في تلك الليلة.





الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان

ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.

ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.

ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.

ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان



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