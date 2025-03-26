مصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء اللهو في أطفيح

لقى طفل مصرعه صدمته سيارة أثناء اللهو أمام منزله بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



حادث أطفيح اليوم



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل باللعب أمام منزله صدمته سيارة نصف نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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