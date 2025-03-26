وزيرة التضامن تشهد حفل "إفطار أهالينا" لسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل "إفطار أهالينا"، والذي يأتي ضمن حملة "إفطار أهالينا" التي أطلقها صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والمشروع الثقافي لمناطق الإسكان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة بمدينة " أهالينا"، وذلك لسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات والفئات الأولى بالرعاية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي جولتها بمدينة "أهالينا" بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية، حيث كان في استقبالها الآباء، ثم اصطحبتهم وشيوخ مسجد العفو والستر لتناول الإفطار وسط حضور 2700 صائم بمدينة “أهالينا” وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدائرة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بمشاركة أهالي مدينة " أهالينا" حفل الإفطار، مشيرة إلى أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي نفذ عددًا من التدخلات لأهالي المناطق المطورة بديلة العشوائيات والفئات الأولي بالرعاية ضمن حملة "إفطار أهالينا"، موجهة الشكر لمتطوعي الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجمعيات الأهلية المشاركة في الحملة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمؤسسات المجتمع الاهلي المشاركة في الحملة، مشيرة إلى أن الوزارة قد أطلقت مبادرة "بيوت المحروسة"، والتي تستهدف توفير 100 مليون وجبة إطعام في رمضان، حيث تشمل وجبات الإفطار والسحور في موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة والكوبونات والوجبات التي توزع علي المنازل.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه المبادرة تعمل علي إعلاء قيمة التكافل بين المصريين وتشجيع الجميع علي لعب دور إيجابي في المجتمع، كما يتم التنسيق خلالها بين مؤسسات المجتمع المدني.

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