الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا نشب داخل مطعم شهير في البساتين

حريق مطعم، فيتو
حريق مطعم، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بمنطقة البساتين دون إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مطعم شهير بالبساتين 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة البساتين وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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