وكيل صحة الدقهلية: نقل 2 مليون طن مخلفات وانتهاء المقالب العشوائية بالمحافظة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من نقل جميع المقالب العشوائية على مستوى المحافظة، لتصبح خالية من المقالب العشوائية، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في إطار السعي لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وكيل صحة الدقهلية: نقل 2 مليون طن مخلفات وانتهاء المقالب العشوائية بالدقهلي

وأكد مرزوق أن محافظة الدقهلية انتهت من نقل آخر المقالب العشوائية المترمدة والتي مر عليها عشرات السنين وكانت تسبب معاناة كبيرة لسكان المدن، وتم نقلها والتخلص منها بمواقع التخلص الآمن، حيث تم نقل 202 ألف طن من مقالب، قرية منية سمنود بمركز أجا، مقلب قرية كوم النور، ومقلب قرية ميت يعيش بمركز ميت غمر، مقلب مدينة بني عبيد

بحث سبل استغلال الأراضى الناتجة

وأوضح أن عدد المقالب العشوائية التاريخية التي تم رفعها منذ بدأ تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات 13 مقلب عشوائي بإجمالي كميات مخلفات بلغت 2 مليون طن، بتكلفة مالية بلغت 250 مليون جنيه، ووجه لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز المذكورة، ببحث سبل استغلال الأراضى الناتجة عن إخلاء تلك المقالب التاريخية والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

الإنجازات تجري بفضل دعم القيادة السياسية

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإنجازات تجري بفضل دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروعات المحافظة وبما يخدم مصالح أبنائها في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وثمن محافظ الدقهلية جهود الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ودعمها المستمر لمشروعات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية.

من جانبه أكد محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه تم نقل تلك التراكمات التاريخية بالمتابعة المستمرة من الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والمخلفات الصلبة، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع وتم نقلها إلى أماكن التخلص الآمن بالمدافن المخصصة بقلابشو مركز بلقاس.

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