الحلقة 11 من «الغاوي»، مكي ينقذ حياة صديقه أبو يوسف بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدر

عرضت شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، قبل قليل، الحلقة الـ11 من مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي، الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

و تسارعت الأحدث بالحلقة الـ11 من الغاوي عقب أن قام شمس «مكى» بالكشف عن جرائم الخواجة «عمرو عبد الجليل»، وقامت الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليه لكن هو ومحاميه استطاعوا أن يحصلوا على إخلاء سبيل على ذمة القضية بمبلغ مالي.

فيما تطورت الأحداث ونشب حالة من الفرقة بين فاطمة «عائشة بن أحمد» وشمس عقب أن اكتشفت الأخيرة زواجه من فتاه أخرى دون علمها، بينما يعيش الاثنان حالة من الانفصال العاطفى دخل أبو يوسف فى حالة صحية صعبة عقب تعاطيه جرعة عالية من المخدر ويصل شمس لينقذ صديقه فى اللحظات الأخيرة قبل فقده التام للوعي.

مسلسل الغاوي الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الغاوي انهيار شقيقة شمس «احمد مكي» عقب تلقيها مصرع طفليها على يد الخواجة عمرو عبد الجليل، فيقرر شمس أن يبدأ رحلة الانتقام من الخواجة وتعاونه فى ذلك فاطمة «عائشة بن أحمد».

فيقوم شمس رفقة أصدقائه وفاطمة بعمليات لكشف الجرائم التي يرتكبها الخواجة ليصبح مطلوبا للعدالة، كما يقوم شمس بخطف والدة الخواجة ليساومه على العديد من الأشياء.

وغطى طابع الحزن على أحداث الحلقة التاسعة عقب أن قتل الخواجة «عمرو عبد الجليل» الطفل يونس نجل شقيقة شمس «أحمد مكي» رغم حفاظ الأخير على ممتلكات الخواجة من السرقة، إلا أن عمرو عبد الجليل قد غدر به وقتل قريبه بشكل إجرامي.

فدخل مكى فى نوبة بكاء طويلة بأحداث الحلقة 9 من الغاوي وأخذ أصدقاؤه يحاولون تهدئته حتى ينتهي من تشييع جثمان نجل شقيقته..

فيما شهدت الاحداث تطورا جديدا بخطف الخواجة لـ فاطمة « عائشة بن أحمد» وهى التي تجمعها علاقة حب بشمس، وذلك لإجبارها على تسليمه له ليقتله، بعد أن قام بقتل قريبه الطفل يونس.

واحتوت الحلقة 8 من مسلسل الغاوي على العديد من مشاهد الأكشن بين شمس «أحمد مكي» و«غنيم» والذي يجسد دوره الفنان عباس ابو الحسن على ساعة الخواحة «عمرو عبد الجليل» ويساعده فى ذلك محمد لطفى الذي يجعله ينتصر على غنيم.

ولكن عقب أن يساعد لطفى احمد مكى، ويجبره على سرقة الساعة ليلقي شمس مصيره وحيدا وليواجه بمفرده الخواجة.

كما شهدت الأحداث تطورا كبيرا عقب أن قام الخواجة بقتل نجل شقيقة شمس عن طريق الخطأ، برغم أن الأخير يحاول بكل قوته الحفاظ على ساعته والألماظ.

الغاوي الحلقة 7

وشهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل الغاوي اعتراف أحمد مكى «شمس » بحبه لـ«فاطمة» عائشة بن أحمد إلا أن أحمد بدير يجبر شمس أن يتزوج من نجلته خوفا عليه من مصاعب الحياة بعد رحيله.

فيقرر مكي كسر قلب عائشة بن أحمد ويتزوج من نجلة بدير لإرضائه وتدخل فاطمة فى حالة من الانهيار.. وتسير جميع الأحداث فى ظل استمرار بحث شمس عن الساعة الثمينة للخواجة «عمرو عبد الجليل» لإنقاذ عائلته من القتل على يد الخواجة.

وامتلأت الأحداث بتطورات جديدة فتظهر شخصية الفنان محمود عبد المغني الحقيقة ليتبين انه قتل احد تلاميذه بسبب رغبته فى سرقة ساعة قيمة.

فى حين يفشل مكى من جديد فى ايجاد ساعة الخواجة الثمينة فيقوم الخواجة «عمرو عبد الجليل» بتدمير غية الحمام الخاصة به وقتل جميع الحمام الذي يقوم بتربيته انتقاما من مكى فى اعز ما يحب.

وشهدت الأحداث تحديات جديدة لمكي من أجل الحصول على ساعة الخواجة، فيفشل من جديد فى وجودها ويستمر عمرو عبد الجليل فى المساس بأسرته فيكسر ذرع والده ويستمر بخطف ابن شقيقته بل ويسعى لقتله فى حال كونه لم يجد الساعة.

ويطل الفنان محمود عبد المغني ضيفا بحلقة اليوم فى دور مدرس يعاونهم للعثور على المخطوفين من قبل الخواجة.

مسلسل الغاوي الحلقة 4

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل الغاوي تسليم أحمد بدير لأحمد مكى «شمس» للشرطة لتوريطه في جريمة قتل زيزو وبالفعل يتم القبض عليه، إلا أن بدير يشعر بالذنب ويذهب ليعترف عن نفسه أنه من قام بعملية القتل والسرقة وليس شمس.

فى تلك الأثناء يبدأ شمس والخواجة «عمرو عبد الجليل» بالبحث عن الساعة التي اختطف الخواجة شقيقه وابن شقيقه شمس من أجل عودتها، فيقوم الخواجة بقتل محمود البزاوي «شفيق» لكونه يشك فى سرقته للساعة، فى حين يظل مكى وعائشة بن أحمد فى رحلة بحث سويا عن الساعة.

مسلسل الغاوي الحلقة 3

انطلقت الحلقة بصدمة كبيرة لـ شمس الذي فاجئه الخواجة برفضه تسليم ابن شقيقته الذي اختطافه الحلقة الماضية بسبب شنطة الدولارات، حيث اكتشف شمس أن ما يريده الخواجة «عمرو عبد الجليل» هو ساعة أرماني كانت داخل الشنطة وأنه أهم لديه من الأموال.

فيؤكد شمس «مكى» له ان الشنطة لم تكن بها أية ساعة مشيرا إلى أن ساعة لا تساوي عملية خطف ابن شقيقته، فى حين قام الخواجة بخطف شقيقته نفسها وربطها فى انبوبة غاز حتى لا تستطيع فك الحبال والهروب، فأصبح خاطفا لشقيقته ونجلها وهدده بأنه فى حال ضياع ساعة اليد الخاصة به سيقتل جميع عائلته ولن يكتفى بالخطف طويلا.

فى ذلك الوقت يسعى شمس بكل جهده للوصول الى الساعة وترفقه فى ذلك عائشة بن أحمد، ويخوضا معا رحلة البحث عن ساعة الخواجة لإنقاذ أسرة شمس.

الغاوي الحلقة 2

شهدت أحداث الحلقة الثانية الكثير من المشاهد المبكية حيث شهدت الحلقة مشهد مؤثر جمع بين مكى «شمس» وبين والد فؤاد «أحمد بدير» عقب توفي فؤاد بالحلقة السابقة والذي جسد دوره كزبرة.

كذلك شهدت الأحداث تطورا عقب أن قام الخواجة «عمرو عبد الجليل» بسرقة وخطف طفل من منزل شمس لاستعادة أمواله الذي سرقها مكي من منزل عقب أن قتل الخواجة صديقه فؤاد..

وكانت قد امتلأت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي بمشاهد الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، حيث بدأت الأحداث بذهاب كزبرة إلى الشرطة لتسليم نفسه، ويحاول شمس «مكي» أن يمنعه إلا أنه يفشل فى ذلك ويتم تسليمه للمحاكمة ويُحكم عليه بـ4 سنوات سجن وسط سخط والده أحمد بدير، لكن سرعان ما تمر السنوات ويخرج كزبرة من محبسه وفور خروجه يتم قتله وهو ما يغير مجرى الأحداث..

وسيسعى شمس «أحمد مكي» للقصاص من قاتليه طوال الحلقات المقبلة.

وأهدى مكى حلقات المسلسل لروح نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية و لأرواح المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذين توفوا جميعا إثر حادث مروع على طريق الضبعة

أبطال مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

ويأتي الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

وتذاع الحلقات مسلسل الدراما الشعبي “الغاوي” للنجم أحمد مكى مساء اليوم الخميس عبر فضائية ON فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباحا ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.30 صباحًا والساعة 3 عصرًا.

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