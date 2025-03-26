محافظ الدقهلية يشهد بدء تشغيل مخبز منطقة الشيخ زايد بجمصة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء تشغيل مخبز بمنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة، مؤكدا أنه بفضل المتابعة المستمرة والإصرار تم إقامة وتشغيل المخبز لخدمة أهالي وسكان الشيخ زايد ورفع المعاناة عنهم في الحصول على الخبز.

قال المحافظ، إننا لا ندخر جهدا لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته بمدينة جمصة، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين.

تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصه، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال والالتزام بمخطط زمني محدد، للانتهاء من أعمال التطوير، استعدادا لعيد الفطر المبارك، وبدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، وأكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي لتوفير جميع الإمكانيات الممكنة للمدينة، وتوفير الخدمات المتنوعة واللازمة للمواطنين والمترددين على المدينة.

المصانع توفر احتياجات المواطنين من السلع المختلفة

كما قام محافظ الدقهلية بتكريم العاملين بالمنطقة الصناعية، مشيدا بدور المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات، ومشيرا إلى أن المصانع توفر احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، وأثنى على دور العاملين والعمال بالمنطقة الصناعية، وأكد أنهم من ينتجون طعامنا وشرابنا وملابسنا ونقبل أياديهم الطاهرة العاملة.

أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدينة جمصة، لإعادة المظهر الحضاري للمدينة

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدينة جمصة، لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، لتعود لمكانتها المتميزة المستحقة، كمدينة ساحلية يتوافد عليها المواطنون من مختلف محافظات مصر، لقضاء أيام العطلة أو الاستمتاع بها كمصيف يتميز بشاطئ ممتد، كما يتابع أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية في جميع المراكز والمدن.

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